Saviano, caso sospetto di Covid: sospese operazioni in un seggio (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSaviano (Na) – Sono state sospese le operazioni di voto nella sezione n. 5 a Saviano, comune della provincia di Napoli, dove si vota per eleggere il sindaco. Al seggio si sarebbe recata una donna con febbre e sintomi da Covid. Sono in corso tamponi ai componenti del seggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Sono stateledi voto nella sezione n. 5 a, comune della provincia di Napoli, dove si vota per eleggere il sindaco. Alsi sarebbe recata una donna con febbre e sintomi da. Sono in corso tamponi ai componenti del. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

nando_saviano : RT @grotondi: Agli amici che hanno condiviso la battaglia per il No,dico:o sarà un trionfo,o una - AntonioSpadafo4 : #podcast #laRepubblica Caro #Saviano, mettere alla pari #queibraviragazzi di #Scorsese e (es) #gomorralaserie è sco… - LorStecchetti : @robertosaviano Quel gran libro di Saviano, guarda un po' che caso strano, è lettura preferita d'ogni boss di malavita. - nando_saviano : RT @CalabriaTw: #Milano Corte d'Appello concede sconto di pena in un caso di violenza sessuale, 'condotta troppo disinvolta' della vittima.… - nando_saviano : RT @Corriere: In Europa la «seconda ondata» inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedalizzati, di… -

Ultime Notizie dalla rete : Saviano caso Da El Chapo a Falcone, i podcast di Saviano diventano teatro La Stampa Il Pd e un malinteso senso di responsabilità

Che cosa succede domani sera, a urne del referendum aperte? Proviamo a immaginare che il “no” al taglio dei parlamentari prevalga. Il voto riconsegnerebbe alle soffitte della storia il decennio dell’a ...

Election Day 2020: oggi urne aperte fino alle 15 | DIRETTA

07,00 - Hanno ripreso regolarmente le operazioni, con la riapertura alle ore 7 dei seggi in tuttta la provincia di Napoli e in Campania. 00,00 - Alle ore 23 di domenica in Campania ha votato per le El ...

LE ELEZIONI

Il dato politico più rilevante è senza dubbio la massiccia presenza di esponenti della politica nazionale registrata nel corso della campagna elettorale. Colpa (o merito) soprattutto dell'ormai ben no ...

Che cosa succede domani sera, a urne del referendum aperte? Proviamo a immaginare che il “no” al taglio dei parlamentari prevalga. Il voto riconsegnerebbe alle soffitte della storia il decennio dell’a ...07,00 - Hanno ripreso regolarmente le operazioni, con la riapertura alle ore 7 dei seggi in tuttta la provincia di Napoli e in Campania. 00,00 - Alle ore 23 di domenica in Campania ha votato per le El ...Il dato politico più rilevante è senza dubbio la massiccia presenza di esponenti della politica nazionale registrata nel corso della campagna elettorale. Colpa (o merito) soprattutto dell'ormai ben no ...