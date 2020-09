Pietro Puzone, dallo scudetto con Maradona alla vita da clochard (Di lunedì 21 settembre 2020) L’incredibile storia di Pietro Puzone: dallo scudetto vinto con il Napoli di Maradona alla vita da senzatetto sulle panchine di Acerra Fonte foto: webLa vita riserva sempre delle sorprese, alle volte positive, alle volte negative. Questa è la storia di Pietro Puzone, che è passato dalle stelle – una vita da calciatore professionista e vincente – al dramma di vivere in solitudine e senza un tetto sopra la testa. 57 anni, Pietro Puzone vinse lo scudetto con il Napoli nel 1987. La sua parabola è discendente: dal successo alle gravi difficoltà economiche che l’hanno costretto a vivere ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 settembre 2020) L’incredibile storia divinto con il Napoli dida senzatetto sulle panchine di Acerra Fonte foto: webLariserva sempre delle sorprese, alle volte positive, alle volte negative. Questa è la storia di, che è passato dalle stelle – unada calciatore professionista e vincente – al dramma di vivere in solitudine e senza un tetto sopra la testa. 57 anni,vinse locon il Napoli nel 1987. La sua parabola è discendente: dal successo alle gravi difficoltà economiche che l’hanno costretto a vivere ...

