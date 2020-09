Pierpaolo Petrelli al GF Vip, Manila Gorio: “Tra noi c’è stata passione” (Di lunedì 21 settembre 2020) Manila Gorio, intervistata da Gossip e Tv, ha ammesso di avere avuto degli incontri passionali con Pierpaolo Petrelli prima che lui entrasse al GF Vip. Pierpaolo Petrelli è uno dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il velino moro non è di certo passato inosservato nella casa più … L'articolo Pierpaolo Petrelli al GF Vip, Manila Gorio: “Tra noi c’è stata passione” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 21 settembre 2020), intervida Gossip e Tv, ha ammesso di avere avuto degli incontri passionali conprima che lui entrasse al GF Vip.è uno dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il velino moro non è di certo passato inosservato nella casa più … L'articoloal GF Vip,: “Tra noi c’èpassione” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CheDonnait : #pierpaolopretelli e #manilagorio hanno avuto un flirt prima del #GFVIP: ecco la testimonianza di lei - iannone_flavia : RT @mirighiri: Scusate, ma solo a me Pierpaolo Petrelli mi ricorda un po' Andrea Muller. Qualche accenno nell'aspetto, carattere e nel sape… - mirighiri : Scusate, ma solo a me Pierpaolo Petrelli mi ricorda un po' Andrea Muller. Qualche accenno nell'aspetto, carattere e… - piumoncino : Quindi Pierpaolo Petrelli prossimo concorrente di #TaleEQualeShow ?? Non mi dispiacerebbe! Certo più bravo di Mont… - lelenucc : Ma che sfigata di merda che sono io è una settimana che sono convinta che Pierpaolo faccia Petrelli di cognome inve… -

Primi avvicinamenti nella casa del GF VIP 5: quali coppie si potrebbero formare?

Quando un reality inizia, la curiosità di molti spettatori va anche alle dinamiche sentimentali che potrebbero nascere ! In principio è stato Pietro Taricone a conquistare con un dolcissimo bacio Cris ...

La Gorio rivela di esser stata a letto con un concorrente della casa più spiata d'Italia

