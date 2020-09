"Partiamo per un lungo viaggio dove nessuno ci potrà dividere". Annunciato su Facebook l'omicidio-suicidio (Di lunedì 21 settembre 2020) Aveva Annunciato su Facebook l’omicidio del figlio e il suo successivo suicidio, l’operaio di 47 anni che, nella notte, ha sparato al figlio di 11 anni e si è poi tolto la vita con la stessa pistola, illegalmente detenuta.In un lungo post via social l’uomo ha raccontato la sua depressione, scaricando gran parte delle responsabilità del gesto sull’ex moglie. “Noi Partiamo per un lungo viaggio, dove nessuno ci potrà dividere, lontano da tutto, lontano dalla sofferenza”, ha scritto l’operaio pochi minuti prima di premere il grilletto contro il figlio e contro se stesso. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Avevasul’del figlio e il suo successivo, l’operaio di 47 anni che, nella notte, ha sparato al figlio di 11 anni e si è poi tolto la vita con la stessa pistola, illegalmente detenuta.In unpost via social l’uomo ha raccontato la sua depressione, scaricando gran parte delle responsabilità del gesto sull’ex moglie. “Noiper unci, lontano da tutto, lontano dalla sofferenza”, ha scritto l’operaio pochi minuti prima di premere il grilletto contro il figlio e contro se stesso.

