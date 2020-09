Morata Juve, lo spagnolo arriverà questa sera a Torino: cifre e dettagli (Di lunedì 21 settembre 2020) Alvaro Morata sarà già questa sera a Torino e domani sosterrà le visite mediche: ecco le cifre e i dettagli del trasferimento Alvaro Morata è pronto per tornare alla Juventus. Come riporta Sky Sport, lo spagnolo arriverà già in serata a Torino con un volo privato e domani sosterrà le visite mediche con il club bianconero. Queste le cifre dell’operazione Morata: 10 milioni per il prestito del primo anno, 10 milioni (eventualmente) per il secondo e riscatto fissato a 45 (se il prestito sarà di un anno) o 35 (se il prestito sarà biennale). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Alvarosarà giàe domani sosterrà le visite mediche: ecco lee idel trasferimento Alvaroè pronto per tornare allantus. Come riporta Sky Sport, loarriverà già inta acon un volo privato e domani sosterrà le visite mediche con il club bianconero. Queste ledell’operazione: 10 milioni per il prestito del primo anno, 10 milioni (eventualmente) per il secondo e riscatto fissato a 45 (se il prestito sarà di un anno) o 35 (se il prestito sarà biennale). Leggi su Calcionews24.com

