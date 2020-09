Milik è arrabbiato, non voleva partecipare alla festa di Allan (Di lunedì 21 settembre 2020) La situazione di Milik resta problematica. L’affare con la Roma potrebbe saltare. Il polacco non vuole cedere a De Laurentiis. Ecco cosa scrive la Gazzetta: l’attaccante non voleva partecipare nemmeno alla festa di allan rientrato da Liverpool. Milik ieri è rimasto nella sua casa di Posillipo di cattivo umore, senza voglia di partecipare alla festa d’addio organizzata da allan, tornato per salutare gli amici. Cattivo umore e anche l’imbarazzo per la situazione di precarietà. Poi qualcuno degli amici è passato a prenderlo ed è stato insieme al brasiliano e alla squadra rientrata da Parma. L'articolo Milik è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) La situazione diresta problematica. L’affare con la Roma potrebbe saltare. Il polacco non vuole cedere a De Laurentiis. Ecco cosa scrive la Gazzetta: l’attaccante nonnemmenodin rientrato da Liverpool.ieri è rimasto nella sua casa di Posillipo di cattivo umore, senza voglia did’addio organizzata dan, tornato per salutare gli amici. Cattivo umore e anche l’imbarazzo per la situazione di precarietà. Poi qualcuno degli amici è passato a prenderlo ed è stato insieme al brasiliano esquadra rientrata da Parma. L'articoloè ...

Arkadiusz Milik litiga con il Napoli e la Roma vuole rivedere i termini della trattativa: un cambio in panchina può modificare l'affare. Novità di mercato in arrivo dalla redazione di Canale 21: "La R ...

Calciomercato Roma, Milik e Dzeko rimangono in attesa

Il calciomercato della Roma attende con ansia l’arrivo di una prima punta di spessore, individuata ormai nel napoletano Milik. Ormai non ci sono più dubbi. Kumbulla e Milik in azione () E’ il polacco ...

Tensione tra Milik e il Napoli. Roma, Dzeko in campo col Verona? La Juve storce il naso

Il valzer di attaccanti in Serie A rischia di saltare. Nelle ultime ore si è registrata una forte tensione tra il Napoli e Arkadiusz Milik, in procinto di trasferirsi alla Roma se non fosse per la dis ...

