Milan, Tonali ammette: “Ibrahimovic un esempio, fa ancora la differenza” (Di lunedì 21 settembre 2020) Sandro Tonali fa il suo esordio con la maglia del Milan. Il centrocampista, grande colpo di mercato dei rossoneri, è subentrato a partita in corso contro il Bologna, ben figurando come il resto della squadra.caption id="attachment 1019593" align="alignnone" width="1024" Milan Tonali (Twitter Milan)/captionLE PAROLE DI TonaliTonali commenta la sua prima con la maglia del Milan ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo essere rilassati di testa, ma abbiamo anche molte partite ed è difficile. Non abbiamo trovato difficoltà. Si è alzato il livello. I compagni sono fantastici. Sono pronti tutti a sacrificarsi. Ci teniamo a vincere. Siamo sempre uniti. Ibrahimovic è un esempio per tutti. Ha dimostrato di poter ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 settembre 2020) Sandrofa il suo esordio con la maglia del. Il centrocampista, grande colpo di mercato dei rossoneri, è subentrato a partita in corso contro il Bologna, ben figurando come il resto della squadra.caption id="attachment 1019593" align="alignnone" width="1024"(Twitter)/captionLE PAROLE DIcommenta la sua prima con la maglia delai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo essere rilassati di testa, ma abbiamo anche molte partite ed è difficile. Non abbiamo trovato difficoltà. Si è alzato il livello. I compagni sono fantastici. Sono pronti tutti a sacrificarsi. Ci teniamo a vincere. Siamo sempre uniti. Ibrahimovic è unper tutti. Ha dimostrato di poter ...

DiMarzio : @Pirichello L’ho fatto pure con i tifosi del Milan per Tonali (quando dicevano Inter), tranquillo... - AntoVitiello : #Tonali in conferenza: “Appena ho saputo del #Milan ho chiuso le porte alle altre squadre. L'inizio è stata una for… - DiMarzio : #Milan, #Tonali si presenta: “Essere qui un’emozione. Era la mia prima scelta” - sararossonera : RT @notrealsebaros: Ragazzi Tonali è ancora emozionato e non si è ancora reso conto che gioca nel Milan, infatti non parte da titolare, dia… - Maxredblack1 : @mefisto94_ Non credo.. ultimamente il milan da a lui i colpi in chiusura vedi diaz e tonali. L'amicizia e il lavor… -