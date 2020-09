“Mi serve l’aiuto di Dio”. GF Vip, ‘paura’ dopo il messaggio di Paolo Brosio dall’ospedale (Di lunedì 21 settembre 2020) Venerdì 18 settembre era previsto l’ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ di Paolo Brosio. Poi il tutto è saltato, come annunciato dal conduttore perché ”si trova in ospedale per accertamenti medici”. “Io non avevo ancora spento per vedere l’entrata di Paolo Brosio e poi scopro che oggi non entra”, si leggeva tra i commenti. “Ma qualcuno sa dirmi che fine ha fatto Paolo Brosio? #GFVIP”, “Io spero solo che lunedì la puntata si apra con l’ingresso di Flavia Vento e Paolo Brosio #GFVIP”. In molti hanno pensato a una svista del conduttore, ma qualche minuto dopo il mistero è stato svelato dal conduttore e dalla pagina ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Venerdì 18 settembre era previsto l’ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ di. Poi il tutto è saltato, come annunciato dal conduttore perché ”si trova in ospedale per accertamenti medici”. “Io non avevo ancora spento per vedere l’entrata die poi scopro che oggi non entra”, si leggeva tra i commenti. “Ma qualcuno sa dirmi che fine ha fatto? #GFVIP”, “Io spero solo che lunedì la puntata si apra con l’ingresso di Flavia Vento e#GFVIP”. In molti hanno pensato a una svista del conduttore, ma qualche minutoil mistero è stato svelato dal conduttore e dalla pagina ...

