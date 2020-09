Marco Carta in ospedale, fans preoccupati e sotto choc (Di lunedì 21 settembre 2020) . Il cantante ha gettato nello sconforto i suoi numerosi followers che lo seguono ogni giorno con affetto sui social “Oggi vado a fare una visita importante per la mia salute. Mandatemi un grosso in bocca al lupo” ha esordito così Marco Carta sul suo profilo Instagram, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 settembre 2020) . Il cantante ha gettato nello sconforto i suoi numerosi followers che lo seguono ogni giorno con affetto sui social “Oggi vado a fare una visita importante per la mia salute. Mandatemi un grosso in bocca al lupo” ha esordito cosìsul suo profilo Instagram, … L'articolo proviene da YesLife.it.

