Live non è la D’Urso shock: De Blanck “finta” contessa e nipote di Mussolini (Di lunedì 21 settembre 2020) Notizia shock nel salotto di Live non è la D’Urso: il giornalista Gian Gavino Sulas ha fatto delle dichiarazioni sconcertanti sulla contessa Patrizia De Blanck La concorrente più discussa del Grande Fratello Vip sarebbe stata adottata: lei sarebbe la figlia di un gerarca fascista e suo nonno è Mussolini. E lei lo avrebbe rivelato qualche tempo fa. Non solo: non sarebbe nemmeno contessa…Articolo completo: Live non è la D’Urso shock: De Blanck “finta” contessa e nipote di Mussolini dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 21 settembre 2020) Notizianel salotto dinon è la D’Urso: il giornalista Gian Gavino Sulas ha fatto delle dichiarazioni sconcertanti sullaPatrizia DeLa concorrente più discussa del Grande Fratello Vip sarebbe stata adottata: lei sarebbe la figlia di un gerarca fascista e suo nonno è. E lei lo avrebbe rivelato qualche tempo fa. Non solo: non sarebbe nemmeno…Articolo completo:non è la D’Urso: De“finta”didal blog SoloDonna

acmilan : Calcio is back, on Monday we face Bologna and tomorrow the Coach will be presenting the match, live on our App ???… - XFactor_Italia : Programmi per stasera? Noi non vediamo l’ora di assistere al concerto in streaming #ILoveBeirut del nostro… - Corriere : .@ilariacapua al #TDD2020: le pandemie non le fanno i virus, le fanno gli uomini. Siamo stati noi a portare in giro… - _SpaceJay___ : @Daniele27560463 @Alice39955478 Ao, avete rotto. Godiamo delle conseguenze meritate di tre bulli, okay? Non ti sta… - jdopexsunshine : RT @myhopefulworld: Pensando al mio amico svedese che stanco di vedermi triste e di leggere le mie lamentele perché jungkook faceva una liv… -