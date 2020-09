La lista Zaia, con i soli voti in Veneto, potrebbe prendere più consensi di Italia Viva a livello nazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) La lista Zaia in Veneto viaggia verso il milione di voti. Un risultato eccezionale, al di fuori di ogni più rosea previsione. Un consenso personale fortissimo. Che potrebbe addirittura essere rilevante a livello nazionale. Con i voti della sua regione potrebbe quasi sfiorare il 3%, che è l’attuale soglia di sbarramento prevista dalla legge Rosato, la norma che regola le elezioni in Italia e che disciplina l’accesso alla Camera e al Senato. LEGGI ANCHE > La lista Zaia ha superato di circa tre volte i consensi della Lega in Veneto lista Zaia, solo in Veneto ottiene quasi un ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 settembre 2020) Lainviaggia verso il milione di. Un risultato eccezionale, al di fuori di ogni più rosea previsione. Un consenso personale fortissimo. Cheaddirittura essere rilevante a. Con idella sua regionequasi sfiorare il 3%, che è l’attuale soglia di sbarramento prevista dalla legge Rosato, la norma che regola le elezioni ine che disciplina l’accesso alla Camera e al Senato. LEGGI ANCHE > Laha superato di circa tre volte idella Lega in, solo inottiene quasi un ...

chedisagio : In Veneto Lista Zaia 41,2% Lega 15,8% Matteo, dobbiamo parlare - you_trend : ?? #Veneto: se la lista #Zaia proseguisse con il 51,8% dei voti di lista (con l'80% dei voti totali che contiene un'… - dellorco85 : Lista Zaia al 41%, lista Lega al 15%. In era covid, chiaro segnale anche in #Veneto. La gente vuole più 'sobrietà'… - folledinatura : RT @FabrizioDelpret: In Veneto la lista civica di Zaia verso il 50%, quella della Lega al 15%. Praticamente #Salvini sta sul cazzo pure ai… - RitaNigronr : RT @TaniuzzaCalabra: La lista di Zaia in Veneto prende più del doppio della Lega. Tu quoque, Luca, fili mi! -