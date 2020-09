Inferno sulla statale, auto si scontrano e prendono fuoco: Lauro e Nicola muoiono sul colpo (Di lunedì 21 settembre 2020) È tragico il bilancio dell’incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla statale 16 Adriatica, nel comune di Canaro in provincia di Rovigo. Due automobili si sono scontrate e hanno preso fuoco. L’impatto, devastante, ha causato due vittime. Lauro Girotto, 56enne di Villadose era alla guida di una Punto e Nicola Sirbu romeno di 54 anni stava viaggiando su una Bmw. A bordo della berlina viaggiava anche un passeggero, rimasto solo lievemente ferito. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto fornita dai carabinieri, Lauro Girotto viaggiava da Rovigo a Ferrara ma arrivato in località San Lorenzo dopo una svolta del rettilineo sarebbe stato colpito dalla Bmw che viaggiava nell’opposto senso di marcia.



Un tremendo incidente a Rovigo si è concluso con la morte di due persone. Tutto è accaduto a seguito di un violento scontro fra una BMW Serie 5 ed una Fiat Punto, nel pressi della Statale 16 Adriatica ...

