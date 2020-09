Gessica Lattuca sangue in casa del fratello: “macchie a schizzo”, cosa hanno scoperto i Ris (Di lunedì 21 settembre 2020) Gessica Lattuca scomparsa a Favara: tracce di sangue trovate in casa del fratello. Oggi in merito sappiamo qualcosa in più, lo rivela Quarto Grado che ha dedicato un lungo approfondimento – corredato da filmati esclusivi – relativo al recente sopralluogo dei Ris all’interno dell’abitazione del padre della ragazza, all’epoca della scomparsa abitata dal fratello di Gessica, Enzo Lattuca. Tracce di sangue “a schizzo” in casa del padre di Gessica Lattuca “Levatevi! Vi dovete togliere! … Qualcuno finisce male stasera! Ve lo giuro sulla vita di mia sorella”, così Enzo per strada, nell’atto di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 settembre 2020)scomparsa a Favara: tracce ditrovate indel. Oggi in merito sappiamo qualin più, lo rivela Quarto Grado che ha dedicato un lungo approfondimento – corredato da filmati esclusivi – relativo al recente sopralluogo dei Ris all’interno dell’abitazione del padre della ragazza, all’epoca della scomparsa abitata daldi, Enzo. Tracce di“a schizzo” indel padre di“Levatevi! Vi dovete togliere! … Qualcuno finisce male stasera! Ve lo giuro sulla vita di mia sorella”, così Enzo per strada, nell’atto di ...

marcamoly : Quarto Grado spiega che sono state trovate nuove tracce che potrebbero ricondurre alla soluzione del mistero su Ges… - FloraPiachica : RT @chilhavistorai3: Gessica Lattuca: I Ris nella casa del padre, in prigione all’epoca della sua scomparsa. Esami su tracce di sangue su u… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Gessica Lattuca: I Ris nella casa del padre, in prigione all’epoca della sua scomparsa. Esami su tracce di sangue su u… - ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: Gessica Lattuca: I Ris nella casa del padre, in prigione all’epoca della sua scomparsa. Esami su tracce di sangue su u… - cd_00001 : RT @chilhavistorai3: Gessica Lattuca: I Ris nella casa del padre, in prigione all’epoca della sua scomparsa. Esami su tracce di sangue su u… -

Ultime Notizie dalla rete : Gessica Lattuca Scomparsa Gessica Lattuca, al via esame su tracce di sangue rinvenute nella casa del padre Grandangolo Agrigento Gessica Lattuca sparita da Favara: la clamorosa svolta dopo 2 anni

A commentare la notizia è la madre Giuseppina a Quarto Grado, la donna scagiona il figlio ma chiede verità. Tutte le ultime novità sul caso Gessica Lattuca la giovane mamma di Favara. A vederla in vit ...

La scomparsa di Gessica Lattuca, giallo vicino alla svolta? Tracce ematiche nella casa del padre

Ci sono delle novità nelle indagini per la scomparsa di Gessica Lattuca. A oltre due anni dalla scomparsa della mamma di Favara, potrebbero esserci delle interessanti novità in merito a un giallo di c ...

Campobello di Licata, Comune: Somma per Utc

Il Comune ha impegnato la somma, con oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge, per corrispondere all’Ufficio tecnico comunale, l’acconto del 50 per cento per ciascuna parte, secon ...

A commentare la notizia è la madre Giuseppina a Quarto Grado, la donna scagiona il figlio ma chiede verità. Tutte le ultime novità sul caso Gessica Lattuca la giovane mamma di Favara. A vederla in vit ...Ci sono delle novità nelle indagini per la scomparsa di Gessica Lattuca. A oltre due anni dalla scomparsa della mamma di Favara, potrebbero esserci delle interessanti novità in merito a un giallo di c ...Il Comune ha impegnato la somma, con oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge, per corrispondere all’Ufficio tecnico comunale, l’acconto del 50 per cento per ciascuna parte, secon ...