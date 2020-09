Elezioni | Nicola Zingaretti il Vincitore rende Giuseppe Conte il Sostituibile

Leggi su espresso.repubblica

(Di lunedì 21 settembre 2020) I risultati delle Regionali rafforzano la posizione del segretario del Pd che può ripartire dainuti: cancellazione dei Decreti sicurezza e il Mes per la sanità. Senza però poter ignorare quel 30 per cento di No al Referendum, che segna la nascita di qualcosa di simile a un movimento che chiede un'altra politica