Domenica Live, Franco Oppini rimprovera Alba Parietti: "Fai più la madre, non offuscare tuo figlio" (Di lunedì 21 settembre 2020) Ieri, nel corso di Domenica Live, Franco Oppini ha rimproverato ad Alba Parietti di aver rubato la scena al figlio, Francesco Oppini, telefonando in diretta al Grande Fratello Vip. Franco Oppini ha accusato la ex moglie Alba Parietti di aver rubato la scena al figlio, Francesco Oppini, telefonando in diretta al Grande Fratello Vip 2020. È accaduto ieri nel corso di Domenica Live, ma la Parietti non ha perso tempo: inviperita dalle parole dell'ex marito, ha risposto con un lungo post su Instagram. Per spiegare bene la vicenda è necessario tornare a venerdì scorso e ...

