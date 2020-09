Coronavirus: Gb resta oltre 4000 casi, in arrivo restrizioni (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - LONDRA, 21 SET - Contagi da Coronavirus ancora oltre quota 4000 nel Regno Unito nelle ultime 24 ore. Lo certificano i dati aggiornati diffusi dal governo britannico, secondo cui si registrano ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - LONDRA, 21 SET - Contagi daancoraquotanel Regno Unito nelle ultime 24 ore. Lo certificano i dati aggiornati diffusi dal governo britannico, secondo cui si registrano ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus resta Coronavirus, resta aperta la scuola dello studente contagiato a Rapallo: “Tutto sotto controllo” Genova24.it Decreto Agosto su esonero contributi, contratti a termine, licenziamenti: le novità

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una prima illustrazione e le indicazioni operative sulle norme contenute nel Decreto Agosto: eccole L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 713 de ...

Coronavirus nel mondo, a Madrid 850 mila persone in lockdown

Francia, metà dipartimenti "zona rossa" Oltre la metà dei dipartimenti francesi è ormai dichiarato in "zona rossa" per allerta coronavirus. In particolare, 50 dipartimenti corrispondenti alla maggiora ...

