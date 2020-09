Chiara Appendino condannata a 6 mesi: si autosospende dal M5S (Di lunedì 21 settembre 2020) Chiara Appendino è stata condannata a 6 mesi per falso ideologico per il caso Ream. La Sindaca di Torino ha diChiarato la sua intenzione di autosospendersi dal MoVimento 5 Stelle ma di rimanere in carica come Sindaco. Le accuse a Chiara Appendino Il processo di rito abbreviato prevedeva accuse nei confronti della Sindaca per abuso d’ufficio, falso e falso ideologico. Se le prime due accuse sono cadute perché il fatto non sussiste, mentre è stata condannata per il terzo reato. La moderata entità della condanna permetterà alla Sindaca di non dover rinunciare alla sua carica a livello comunale. Il caso Ream Il caso Ream è esploso nel 2016. Ream è una società ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 settembre 2020)è stataa 6per falso ideologico per il caso Ream. La Sindaca di Torino ha dito la sua intenzione dirsi dal MoVimento 5 Stelle ma di rimanere in carica come Sindaco. Le accuse aIl processo di rito abbreviato prevedeva accuse nei confronti della Sindaca per abuso d’ufficio, falso e falso ideologico. Se le prime due accuse sono cadute perché il fatto non sussiste, mentre è stataper il terzo reato. La moderata entità della condanna permetterà alla Sindaca di non dover rinunciare alla sua carica a livello comunale. Il caso Ream Il caso Ream è esploso nel 2016. Ream è una società ...

