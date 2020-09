Cessioni Juventus, doppio addio a sorpresa: fuori dai piani di Pirlo (Di lunedì 21 settembre 2020) Cessioni Juventus- Poco più di 10 giorni alla fine del calciomercato. La Juve aspetta Dzeko, ma si prepara anche al piano Cessioni per cercare di far cassa in vista del futuro. Possibili addii di Douglas Costa, De Sciglio e Bernardeschi, anche se quest’ultimo potrebbe restare in bianconero per vestire i panni di vice Alex Sandro nel 3-5-2. Cessioni Juventus, Douglas Costa al Manchester United? Stand-by Ramsey Douglas Costa piace particolarmente al Manchester United: la Juventus lo valuta 40 milioni di euro, ma potrebbe aprirsi una trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto. Leggi anche: Dzeko Juventus, oggi la fumata bianca: sale il prezzo, ecco quanto costerà! Da valutare anche il futuro di Khedira, fuori dai ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 settembre 2020)- Poco più di 10 giorni alla fine del calciomercato. La Juve aspetta Dzeko, ma si prepara anche al pianoper cercare di far cassa in vista del futuro. Possibili addii di Douglas Costa, De Sciglio e Bernardeschi, anche se quest’ultimo potrebbe restare in bianconero per vestire i panni di vice Alex Sandro nel 3-5-2., Douglas Costa al Manchester United? Stand-by Ramsey Douglas Costa piace particolarmente al Manchester United: lalo valuta 40 milioni di euro, ma potrebbe aprirsi una trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto. Leggi anche: Dzeko, oggi la fumata bianca: sale il prezzo, ecco quanto costerà! Da valutare anche il futuro di Khedira,dai ...

mairzuc23 : @caste79 @tancredipalmeri Non so - a volte ci sono questioni di condizione o (a mercato aperto) di possibili cessio… - juvemyheart : RT @JManiaSite: Da #Dzeko a #Suarez, passando per #Kean e le cessioni: le ultimissime di mercato sulla #Juve - maustron9er : Cessioni Juventus 2020-2021 - Risoluzione di contratto Higuain - Risoluzione di contratto Matuidi - Risoluzione d… - frank_catania : RT @ster318: De sciglio l’altro giorno era già venduto, stasera gioca titolare a discapito di un 99 che in due anni di proprietà Juve non è… - jetstream523 : RT @ster318: De sciglio l’altro giorno era già venduto, stasera gioca titolare a discapito di un 99 che in due anni di proprietà Juve non è… -

Ultime Notizie dalla rete : Cessioni Juventus Juventus, cinque cessioni e appena due milioni incassati! Higuain ha lasciato 5 milioni AreaNapoli.it Calciomercato Inter, arriva l’offerta per Brozovic: pronta la cessione

L’Inter ha chiuso a meno uno in campionato dalla Juventus e in finale d’Europa League poi persa ... Il centrocampista cileno ha da poco concluso le visite mediche. Mercato Inter, cessione Brozovic: ...

La parabola di Ibrahim Ba: da promessa a bidone-amuleto nel Milan

Ala veloce ed estrosa, Ibrahim Ba si impone all'attenzione mondiale con il Bordeaux: acquistato dal Milan, la Serie A lo vedrà trasformarsi in bidone. Aveva lunghe leve che gli consentivano entusiasma ...

Juventus su Morata, Atletico apre al prestito: le news di calciomercato

Dopo il 3-0 sulla Sampdoria all'esordio in campionato, la Juventus ritorna a pensare al mercato. La priorità resta l'attacco, si cerca un centravanti da mettere a disposizione di Andrea Pirlo. L'affar ...

L’Inter ha chiuso a meno uno in campionato dalla Juventus e in finale d’Europa League poi persa ... Il centrocampista cileno ha da poco concluso le visite mediche. Mercato Inter, cessione Brozovic: ...Ala veloce ed estrosa, Ibrahim Ba si impone all'attenzione mondiale con il Bordeaux: acquistato dal Milan, la Serie A lo vedrà trasformarsi in bidone. Aveva lunghe leve che gli consentivano entusiasma ...Dopo il 3-0 sulla Sampdoria all'esordio in campionato, la Juventus ritorna a pensare al mercato. La priorità resta l'attacco, si cerca un centravanti da mettere a disposizione di Andrea Pirlo. L'affar ...