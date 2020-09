«17», il rap secondo Emis Killa e Jake La Furia: più qualità e meno ipocrisia (Di lunedì 21 settembre 2020) 17 è il nome del nuovo progetto di Emis Killa e Jake La Furia, 17 come le tracce che compongono il loro primo disco insieme. I due pluripremiati esponenti della scena rap italiana, che avevano già collaborato in passato (Qualcuno, Brutte abitudini, Di tutti i colori, Fuoco e benzina...), scelgono di condensare le loro energie e i loro flow in un intero album, scritto a quattro mani. I featuring alternano vecchie e nuove leve. L’obiettivo? Rap meno mainstream, che guarda al futuro, prendendo esempio dal passato.Che rapporto c’è esattamente tra voi due? Emis Killa: «Siamo amici, innanzitutto. Vedo Jake un po’ come uno dei padri del rap italiano, mentre io mi sento un fratello maggiore per chi è ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 settembre 2020) 17 è il nome del nuovo progetto diLa, 17 come le tracce che compongono il loro primo disco insieme. I due pluripremiati esponenti della scena rap italiana, che avevano già collaborato in passato (Qualcuno, Brutte abitudini, Di tutti i colori, Fuoco e benzina...), scelgono di condensare le loro energie e i loro flow in un intero album, scritto a quattro mani. I featuring alternano vecchie e nuove leve. L’obiettivo? Rapmainstream, che guarda al futuro, prendendo esempio dal passato.Che rapporto c’è esattamente tra voi due?: «Siamo amici, innanzitutto. Vedoun po’ come uno dei padri del rap italiano, mentre io mi sento un fratello maggiore per chi è ...

