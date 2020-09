Uomini e Donne, news: Jessica Antonini ha scelto Davide Lo Russo (Di domenica 20 settembre 2020) Jessica Antonini ha già fatto la sua scelta a Uomini e Donne, la tronista ha lasciato la trasmissione insieme a Davide Lo Russo Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Jessica Antonini, tronista dell’attuale edizione di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. A meno di un mese dall’inizio del suo percorso nel programma, la Antonini ha già fatto la sua scelta, a rivelare la novità ci ha pensato Il Vicolo delle news. Jessica non ha avuto dubbi o esitazioni, ha già capito che Davide Lo Russo le ha rubato il cuore ed è per questo ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 20 settembre 2020)ha già fatto la sua scelta a, la tronista ha lasciato la trasmissione insieme aLoAd attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore, tronista dell’attuale edizione di, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. A meno di un mese dall’inizio del suo percorso nel programma, laha già fatto la sua scelta, a rivelare la novità ci ha pensato Il Vicolo dellenon ha avuto dubbi o esitazioni, ha già capito cheLole ha rubato il cuore ed è per questo ...

matteosalvinimi : Il governo ha spalancato le celle per mandare a casa centinaia di criminali con la scusa del covid, ma non ha imped… - matteosalvinimi : Solidarietà a donne e uomini in divisa che da troppo tempo chiedono di poter utilizzare il taser, sperimentato con… - elenabonetti : Ci lascia a 87 anni Ruth Bader Ginsburg. È una perdita per tutti noi, lo è per il suo straordinario Paese, per le d… - Stefano41364772 : RT @moglieitaliana: Piacere giovane calda cerco sia uomini che donne. L'abbigliamento super sexy è il mio forte ho fame e voglio mangiare o… - liviofiorillo : RT @BeppeGiulietti: Auguri al nuovo presidio di @NAntimafia @FedeAngeli inaugurato oggi a #fasano donne e uomini che hanno deciso di difend… -