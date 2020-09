Un posto al sole, anticipazioni 21 settembre: Giulia indecisa (Di domenica 20 settembre 2020) Un posto al sole torna lunedì 21 settembre con una puntata in cui Giulia sarà ancora una volta protagonista con la forte story-line della truffa amorosa. Le anticipazioni relative a questa puntata rivelano che la donna, dopo aver ricevuto una telefonata da Marco Modica, sarà molto turbata e sarà molto indecisa sul da farsi. La Poggi, non saprà se denunciare o meno l’uomo anche perché avrà il timore che non pagherà mai. Nel frattempo, Serena e Filippo dovranno fronteggiare i contraccolpi avuti dal risultato dell’udienza di separazione giudiziale. Infine, Cotugno all’insaputa di Guido incontrerà Cinzia Maiori che ha intenzione di prendere in affitto uno dei suoi appartamenti. Un posto al ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 20 settembre 2020) Unaltorna lunedì 21con una puntata in cuisarà ancora una volta protagonista con la forte story-line della truffa amorosa. Lerelative a questa puntata rivelano che la donna, dopo aver ricevuto una telefonata da Marco Modica, sarà molto turbata e sarà moltosul da farsi. La Poggi, non saprà se denunciare o meno l’uomo anche perché avrà il timore che non pagherà mai. Nel frattempo, Serena e Filippo dovranno fronteggiare i contraccolpi avuti dal risultato dell’udienza di separazione giudiziale. Infine, Cotugno all’insaputa di Guido incontrerà Cinzia Maiori che ha intenzione di prendere in affitto uno dei suoi appartamenti. Unal ...

