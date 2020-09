Traffico Roma del 20-09-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 settembre 2020) Luceverdeancora una buona domenica e Ben ritrovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale proseguono i lavori alla rete idrica in zona Torpignattara divieto di transito in via Casilina Piazza della Marranella via di Acqua Bullicante via della Marranella e via Labico da ieri riattivata la ferrovia termini Centocelle mentre alcune linee di bus sono ancora deviate o limitate è proprio a Centocelle chiusa via dei Platani a causa dell’avanzamento del manto stradale nel tratto compreso tra Viale Palmiro Togliatti via della vivaio In entrambe le direzioni ricordiamo la consueta pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali per l’intera giornata deviate le linee di borse che normalmente vi transitano appuntamento domenicale con il mercato di Porta Portese consueta limitazione ...