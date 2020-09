“Nero è il colore, neg*o è la razza”: Fausto Leali choc su Enock, squalifica in vista? – VIDEO (Di domenica 20 settembre 2020) Fausto Leali ci ricasca, ma questa volta il popolo dei social chiede che non sia “graziato” al GF Vip come per la questione su Mussolini. La squalifica per il cantante si presta ad essere proprio dietro l’angolo dopo le sue parole choc riferite a Enock, fratello di Balotelli, che sin dal suo ingresso temeva di... L'articolo “Nero è il colore, neg*o è la razza”: Fausto Leali choc su Enock, squalifica in vista? – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 20 settembre 2020)ci ricasca, ma questa volta il popolo dei social chiede che non sia “graziato” al GF Vip come per la questione su Mussolini. Laper il cantante si presta ad essere proprio dietro l’angolo dopo le sue paroleriferite a, fratello di Balotelli, che sin dal suo ingresso temeva di... L'articolo “Nero è ilè la razza”:suin? –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

