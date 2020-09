Migranti, 5 sbarchi nella notte a Lampedusa: approdati in 121 con bambini e anziani (Di domenica 20 settembre 2020) Sono 5 i nuovi sbarchi di Migranti verificatisi in nottata a Lampedusa: approdati in 121, tra questi si contano anche alcune famiglie con bambini ed anziani. Proseguono le manovre di trasferimento e alleggerimento dal centro di contrada Imbriacola. Nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa. Sono 121 le persone arrivate sull’isola a bordo di cinque barchini, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 settembre 2020) Sono 5 i nuovidiverificatisi in nottata ain 121, tra questi si contano anche alcune famiglie coned. Proseguono le manovre di trasferimento e alleggerimento dal centro di contrada Imbriacola. Nuovi. Sono 121 le persone arrivate sull’isola a bordo di cinque barchini, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Migranti, ancora due sbarchi a Lampedusa: 487 in hotspot - Rinaldi_euro : Per ora ci vergognamo noi di te! Chef Rubio insulta Salvini: 'I tuoi figli si vergogneranno di te'. Sbarchi e migra… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @francescatotolo: La stampa allineata tace per non influire negativamente sulle #ElezioniRegionali2020 (#Lamorgese e #DiMaio NON hanno f… - enzo2308 : RT @francescatotolo: La stampa allineata tace per non influire negativamente sulle #ElezioniRegionali2020 (#Lamorgese e #DiMaio NON hanno f… - robymark1 : RT @francescatotolo: La stampa allineata tace per non influire negativamente sulle #ElezioniRegionali2020 (#Lamorgese e #DiMaio NON hanno f… -