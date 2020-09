Il Napoli non è completo, urgono rinforzi. Gattuso deve risolvere tre grossi problemi (Di domenica 20 settembre 2020) Il Napoli, in vista della nuova stagione che partirà oggi alle 12.30 nel match contro il Parma, deve risolvere alcuni problemi. Leggi su 90min (Di domenica 20 settembre 2020) Il, in vista della nuova stagione che partirà oggi alle 12.30 nel match contro il Parma,alcuni

GassmanGassmann : @Tiziana_DR @GretaSalve @Arseniy_Kotov Non lo sanno anche perché quella di Napoli è la più straordinaria.… - mirkocalemme : #Milik rientrato in Italia, conclusa prima parte delle visite. L'attaccante, però, al momento torna a #Napoli: non… - Solano_56 : L’entourage di #Dzeko attende un aggiornamento concreto sulla trattativa #Milik-#Napoli. Intanto #Dzeko non sara ti… - Fax19126 : @RafAuriemma Parliamo un po' del non mercato del Napoli ? - mauro_marley : @PAPPAGALLOO @FabioCasalucci @_Morik92_ Questo lo hai letto. Milik il prossimo anno si libera a 0, magari la Juve s… -