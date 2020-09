Highlights e gol Juventus-Sampdoria 3-0 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) Glie le azioni salienti di3-0, match della prima giornata di. Dopo tredici minuti di gioco, è il nuovo acquisto Kulusevski a sbloccare il risultato con un mancino che tocca il secondo palo prima di depositarsi in rete. Chi non sorride al termine dei 45′ è Cristiano Ronaldo, impreciso in tre circostanze e costretto ad arrendersi prima ad Audero, poi alla traversa e infine alla sua stessa imprecisione su un destro a botta sicura. Nella ripresa latrova anche il raddoppio e infine il tris: prima c’è la firma di Bonucci che sfrutta un errore di Bereszynski per depositare in rete, poi il sigillo finale del solito Cristiano Ronaldo.