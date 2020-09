GF Vip | Ripa di Meana attacca Patrizia De Blanck | “Non si lava”

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 20 settembre 2020) In attesa della busta choc promessa da Barbara D’Urso questa sera per il ritorno di Live – Non è la D’Urso, una prima bomba di gossip di quart’ordine è arrivato già nel corso di Domenica Live. Parlando della ContessaDe, infatti, è stato rivelato come questa non abbia un’igiene personale particolarmente curata, tanto che il Grande Fratello Vip avrebbe preso provvedimenti in merito. Andreadispara a zero suDeÈ indubbiamente la mattatrice di questa prima settimana di GF Vip:Dein 7 giorni si è spogliata nuda, ha litigato con Flavia Vento, con Alba Parietti, non si è alzata all’ingresso di Maria Teresa ...