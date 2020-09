Estrazione Million Day 20 settembre 2020 | i numeri vincenti

(Di domenica 20 settembre 2020)Day 20: combinazione vincente con i 5estratti online del gioco Lottomatica che mette in palio ogni giorno 1 milione di euro Appuntamento anche oggi alle 19,00 con i 5dell’ultimaDay di domenica 20, il gioco Lottomatica che mette in palio tutte le sere… L'articolo Corriere Nazionale.

zazoomblog : Million Day estrazione 19 settembre: i numeri vincenti - #Million #estrazione #settembre: - italiaserait : Million Day 19 settembre 2020: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - italiaserait : #MillionDay 18 settembre 2020: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - CorriereUmbria : Million Day, i numeri vincenti di oggi venerdì 18 settembre 2020 #million #MillionDay #fortuna… - zazoomblog : Estrazione Million Day 18 settembre 2020: i numeri vincenti - #Estrazione #Million #settembre #2020: -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Million

Gli scommettitori per prendere parte al Million Dat devono scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Questa è la giocata singola, che si può giocare in abbonamento fino a ...I risultati MillionDay 19 Novembre 2020, sabato sera, si conosceranno alle 19.00. Per poter conoscere i numeri vincenti immediatamente, e per visualizzare correttamente i risultati, bisogna aggiornare ...Su Leggo.it la diretta delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 19 settembre 2020. Conosceremo i numeri vincenti a partire dalle 20, a seguire pubblicheremo le quote. L'ultima ses ...