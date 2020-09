Elezioni, urne aperte e seggi in sicurezza: primi dati sull'affluenza alle 12 (Di domenica 20 settembre 2020) Gel igienizzante, ingressi contingentati, distanziamento obbligatorio e, ovviamente, mascherina tassativa. Sono aperti da stamattina alle 7, e lo resteranno fino alle 23, i seggi per votare sì o no al ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di domenica 20 settembre 2020) Gel igienizzante, ingressi contingentati, distanziamento obbligatorio e, ovviamente, mascherina tassativa. Sono aperti da stamattina7, e lo resteranno fino23, iper votare sì o no al ...

Agenzia_Ansa : Election day, 46 milioni al voto tra regionali e referendum. Urne aperte dalle 7 #ANSA - Viminale : Alle urne il #20settembre e #21settembre per #ReferendumCostituzionale ed #elezioni #suppletive, #regionali,… - Agenzia_Ansa : Election day, in 46 milioni alle urne per #Regionali2020 #Comunali2020 e #ReferendumCostituzionale. Le prime elez… - RMediterraneoSA : ?? ?siamo chiamati alle urne? Votiamo in chi crediamo ?????????????????? E poi ??? Pranziamo al Ristorante Mediterraneo !??… - giannettimarco : RT @fanpage: Per la prima volta i cittadini sono chiamati alle urne da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus nel nostro Paese https://… -