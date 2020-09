Verona Roma LIVE 0-0: primo tempo senza gol (Di sabato 19 settembre 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Verona e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Bentegodi”, Verona e Roma si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Roma 0-0 MOVIOLA 45′ Fine primo tempo. 46′ Veretout col diagonale sinistro – Il francese prova a piazzarla, palla di poco a lato. 45′ Che occasione per l’Hellas! – Bell’azione corale dei gialloblù, Tameze becca solo la traversa da ottima posizione, con la complicità di Mirante. 38′ Sinistro di Pedro – Nessun problema per Silvestri: tiro centrale e palla ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Bentegodi”,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 45′ Fine. 46′ Veretout col diagonale sinistro – Il francese prova a piazzarla, palla di poco a lato. 45′ Che occasione per l’Hellas! – Bell’azione corale dei gialloblù, Tameze becca solo la traversa da ottima posizione, con la complicità di Mirante. 38′ Sinistro di Pedro – Nessun problema per Silvestri: tiro centrale e palla ...

