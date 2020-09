Veneto, Zaia riapre stadi e palasport: al massimo 1.000 e 700 spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) Il governatore, dopo quella dell’Emilia-Romagna, firma l’ordinanza che consente alle persone di tornare ad assistere a eventi sportivi. Il ministro Boccia invitava alla cautela Leggi su corriere (Di sabato 19 settembre 2020) Il governatore, dopo quella dell’Emilia-Romagna, firma l’ordinanza che consente alle persone di tornare ad assistere a eventi sportivi. Il ministro Boccia invitava alla cautela

fattoquotidiano : Veneto, due candidati del Pd invitano al voto disgiunto (per se stessi e Zaia). Poi ritrattano. “Se proprio non rie… - M5S_Europa : #Cappelletti è la svolta che serve al #Veneto. L'inquinamento è insostenibile, il consumo di suolo è doppio rispett… - Rinaldi_euro : Chiedo per un amico veneto: chi è lo sfidante alla Regione di #Zaia ? #15settembre - ilbassanese : Lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Luca Zaia - sportli26181512 : Dopo l’Emilia Romagna anche il Veneto apre ai tifosi: 1.000 negli stadi e 700 nei palasport: Dopo l’Emilia Romagna… -