Secondo Boccia non ci sarà un nuovo lockdown in Italia: «Possibili interventi mirati sui territori» (Di sabato 19 settembre 2020) «Sappiamo di andare incontro a un autunno duro. Il lavoro congiunto con le Regioni ci ha fatto rafforzare le reti sanitarie, raddoppiando i posti in terapia intensiva e in alcuni casi triplicandoli nelle sub intensive. L’ondata era prevedibile perché quando si torna alla vita a pieno regime il virus circola, ma se tutti rispettano le regole reggeremo, grazie alle reti sanitarie e ai comportamenti di ciascuno». È quanto ha detto Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, in un’intervista al Corriere della Sera. «Non abbiamo problemi di tamponi, né di mascherine perché le produciamo in Italia. Tutto quello che serve è nella disponibilità dello Stato. Quando c’è una emergenza specifica le singole Regioni sanno che la Protezione civile e ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 settembre 2020) «Sappiamo di andare incontro a un autunno duro. Il lavoro congiunto con le Regioni ci ha fatto rafforzare le reti sanitarie, raddoppiando i posti in terapia intensiva e in alcuni casi triplicandoli nelle sub intensive. L’ondata era prevedibile perché quando si torna alla vita a pieno regime il virus circola, ma se tutti rispettano le regole reggeremo, grazie alle reti sanitarie e ai comportamenti di ciascuno». È quanto ha detto Francesco, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, in un’intervista al Corriere della Sera. «Non abbiamo problemi di tamponi, né di mascherine perché le produciamo in. Tutto quello che serve è nella disponibilità dello Stato. Quando c’è una emergenza specifica le singole Regioni sanno che la Protezione civile e ...

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia esclude l'ipotesi di un nuovo lockdown ma parla di un autunno duro da affrontare Aumentano i contagi e in previsione c’è un autunno ...

Boccia: «Sulle linee guida no alla Babele regionale. La chiusura? Non ci sarà, possibili dei blocchi mirati»

Il virus accelera, ministro Francesco Boccia. Siamo pronti a reggere l’urto della seconda ondata? «Noi non abbiamo mai abbassato la guardia. L’hanno abbassata gli incoscienti, i negazionisti e chi pen ...

