Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman: "Mi scolpisce corpo e anima"

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman saranno partner di ballo questa sera a Ballando con le stelle, ecco cosa hanno detto. Rosalinda e Tinna hanno instaurato un bellissimo rapporto e saranno la prima coppia tutta al femminile nel programma, cos' da poter abbattere anche diversi stereotipi che male non fa. Tinna è l'insegnante e Rosalinda si …

CorriereCitta : Ballando con le stelle, Rosalinda Celentano: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata, Tinna Hoffmann… - Stupendoclod : @Ballando_Rai Rosalinda è stata ingagiata perchè lesbica o perchè è la figlia di celentano non per meriti? La rai è… - LlabiCami : RT @Cinguetterai: Nella conferenza stampa di #BallandoConLeStelle si parla di inclusione. Rosalinda Celentano fa un discorso sull’omosessua… - iamasuffragette : RT @gayit: Ballando Con Le Stelle, torna la same-sex dance: Rosalinda Celentano in coppia con la ballerina Tinna Hoffman - gayit : Ballando Con Le Stelle, torna la same-sex dance: Rosalinda Celentano in coppia con la ballerina Tinna Hoffman… -