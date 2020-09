Perde l'equilibrio sul bordo della scarpata e vola nel vuoto: escursionista 24enne muore sul colpo (Di sabato 19 settembre 2020) Un escursionista americano ventiquattrenne ha perso la vita oggi, 19 settembre, precipitando per oltre 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio nel vicentino. L'escursionista, che si trovava ... Leggi su leggo (Di sabato 19 settembre 2020) Unamericano ventiquattrenne ha perso la vita oggi, 19 settembre, precipitando per oltre 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio nel vicentino. L', che si trovava ...

(ANSA) - VICENZA, 19 SET - Un escursionista americano di 24 anni è morto precipitando per oltre 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio. L'escursionista, che si trovava con un amico all' ...

Tragedia sul Monte Pasubio. Oggi, 19 settembre, è morto un escursionista americano, precipitando nel vuoto. Questa mattina, intorno alle 11.45, il 24enne avrebbe perso l’equilibrio sul bordo della sca ...

Un escursionista americano ventiquattrenne è morto precipitando per oltre 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio. Il ragazzo, che si trovava con un amico all'uscita della 23a galleria, per ...

