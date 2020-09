Napoli, senti Osimhen: “Mi ispiro a Drogba. Giocare dove ha giocato Maradona è un sogno” (Di sabato 19 settembre 2020) C'è grande entusiasmo attorno al nuovo arrivato in casa Napoli Victor Osimhen. L'ex calciatore del Lille si è presentato a suon di gol e prestazioni ottime nelle prime uscite amichevoli della stagione. Adesso, arriva il bello con l'inizio della Serie A. Intervistato dal sito della CAF, la Federcalcio Africana, l'attaccante si è raccontato a 360°.Osimhen: da Drogba a Maradona...caption id="attachment 1023953" align="alignnone" width="539" Osimhen (getty images)/caption"Drogba è sempre stato il mio idolo e gli sono molto grato. Sceglierlo come modello in quel ruolo, fin da piccolo, è stato molto utile", ha spiegato Osimhen sulla sua fonte di ispirazione. "Non l'ho mai incontrato, non vedo l'ora di farlo e avere una ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) C'è grande entusiasmo attorno al nuovo arrivato in casaVictor. L'ex calciatore del Lille si è presentato a suon di gol e prestazioni ottime nelle prime uscite amichevoli della stagione. Adesso, arriva il bello con l'inizio della Serie A. Intervistato dal sito della CAF, la Federcalcio Africana, l'attaccante si è raccontato a 360°.: da...caption id="attachment 1023953" align="alignnone" width="539"(getty images)/caption"è sempre stato il mio idolo e gli sono molto grato. Sceglierlo come modello in quel ruolo, fin da piccolo, è stato molto utile", ha spiegatosulla sua fonte di ispirazione. "Non l'ho mai incontrato, non vedo l'ora di farlo e avere una ...

ItaSportPress : Napoli, senti Osimhen: 'Mi ispiro a Drogba. Giocare dove ha giocato Maradona è un sogno' - - ldvcglr : RT @Sunxtommox: parlo a Lottie senti sorm ma giusto che ti piace il napoletano che ne dici di portare tuo fratello a Napoli? guarda no prob… - 2501dream1 : RT @Sunxtommox: parlo a Lottie senti sorm ma giusto che ti piace il napoletano che ne dici di portare tuo fratello a Napoli? guarda no prob… - ciaosonoiole : RT @Sunxtommox: parlo a Lottie senti sorm ma giusto che ti piace il napoletano che ne dici di portare tuo fratello a Napoli? guarda no prob… - xxxmamacitaseye : RT @Sunxtommox: parlo a Lottie senti sorm ma giusto che ti piace il napoletano che ne dici di portare tuo fratello a Napoli? guarda no prob… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti Napoli, senti Osimhen: “Mi ispiro a Drogba. Giocare dove ha giocato Maradona è un sogno” ItaSportPress Portici, ferito da colpi d’arma da fuoco all’anca e alla coscia

Un uomo di 35 anni residente a Portici, con precedenti penali, è giunto nella tarda serata di ieri all’Ospedale del Mare di Napoli con ferita da arma da fuoco all’anca e alla coscia sinistra. L’uomo h ...

Portici. Agguato nella notte, ferito un 35enne

Un uomo di 35 anni residente a Portici, già noto alle forze dell'ordine, è giunto nella tarda serata di ieri all'Ospedale del Mare di Napoli con ferita da arma da fuoco all'anca e alla coscia sinistra ...

Portici, sparato mentre è in garage colpito all'anca e alla coscia sinistra

Un uomo di 35 anni residente a Portici, già noto alle forze dell'ordine, è giunto nella tarda serata di ieri all'Ospedale del Mare di Napoli con ferita da arma da fuoco all'anca e alla coscia sinistra ...

Un uomo di 35 anni residente a Portici, con precedenti penali, è giunto nella tarda serata di ieri all’Ospedale del Mare di Napoli con ferita da arma da fuoco all’anca e alla coscia sinistra. L’uomo h ...Un uomo di 35 anni residente a Portici, già noto alle forze dell'ordine, è giunto nella tarda serata di ieri all'Ospedale del Mare di Napoli con ferita da arma da fuoco all'anca e alla coscia sinistra ...Un uomo di 35 anni residente a Portici, già noto alle forze dell'ordine, è giunto nella tarda serata di ieri all'Ospedale del Mare di Napoli con ferita da arma da fuoco all'anca e alla coscia sinistra ...