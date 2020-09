Elezioni, paura dei contagi: la fuga degli scrutatori (Di sabato 19 settembre 2020) Si preannuncia una tornata elettorale difficile, quella alle porte, con gli scrutatori in fuga per il rischio Covid-19. Monta infatti la paura dei contagi nei seggi che ospiteranno le prossime Elezioni, le prime votazioni dall’inizio dell’emergenza coronavirus. A lanciare l’allarme sulle rinunce sono diversi territori da Nord a Sud, dove fioccano “giustificazioni” e certificati medici. Ti temono inoltre code ai seggi per i controlli di rito. La fuga degli scrutatori in Italia In Puglia, dove si svolgeranno sia le regionali che le comunali in diversi territori, oltre 200 volontari della Protezione civile sono pronti a sostituire i disertori tra i presidenti e i componenti dei seggi elettorali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Si preannuncia una tornata elettorale difficile, quella alle porte, con gliinper il rischio Covid-19. Monta infatti ladeinei seggi che ospiteranno le prossime, le prime votazioni dall’inizio dell’emergenza coronavirus. A lanciare l’allarme sulle rinunce sono diversi territori da Nord a Sud, dove fioccano “giustificazioni” e certificati medici. Ti temono inoltre code ai seggi per i controlli di rito. Lain Italia In Puglia, dove si svolgeranno sia le regionali che le comunali in diversi territori, oltre 200 volontari della Protezione civile sono pronti a sostituire i disertori tra i presidenti e i componenti dei seggi elettorali ...

