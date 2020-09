Continua a bruciare la montagna tra Bussi e Collepietro (Di sabato 19 settembre 2020) Continua a bruciare, per il terzo giorno consecutivo, la montagna sopra a Bussi sul Tirino (Pescara) e Collepietro (L’Aquila) e prosegue incessante il lavoro dei vigili del fuoco dei Comandi Provinciali di Pescara e L’Aquila, anche con l’ausilio di mezzi aerei. Nella notte le squadre hanno lavorato per circoscrivere le fiamme che interessano una zona particolarmente impervia.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020), per il terzo giorno consecutivo, lasopra asul Tirino (Pescara) e(L’Aquila) e prosegue incessante il lavoro dei vigili del fuoco dei Comandi Provinciali di Pescara e L’Aquila, anche con l’ausilio di mezzi aerei. Nella notte le squadre hanno lavorato per circoscrivere le fiamme che interessano una zona particolarmente impervia.L'articolo Meteo Web.

