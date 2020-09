Banksy, Lanciatore di Fiori non è più suo: persa causa legale (Di sabato 19 settembre 2020) Banksy, Lanciatore di Fiori non è più ritenuta una sua opera e quindi altre persone gioveranno dallo sfrutto a fini commerciali dell’opera in questione. Banksy è senza dubbio l’artista contemporaneo… L'articolo Banksy, Lanciatore di Fiori non è più suo: persa causa legale proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 19 settembre 2020)dinon è più ritenuta una sua opera e quindi altre persone gioveranno dallo sfrutto a fini commerciali dell’opera in questione.è senza dubbio l’artista contemporaneo… L'articolodinon è più suo:proviene da .

Agenzia_Ansa : #Banksy perde causa per il marchio del 'Lanciatore di fiori'. Secondo l'organismo dell' #Ue, il suo anonimato non p… - ClaudiaBuongi : RT @Informa_Press: #Banksy perde il copyright sul celebre 'Lanciatore di fiori' apparso su un muro di Gerusalemme nel 2005. L'artista ha sc… - Jknight1897 : RT @Informa_Press: #Banksy perde il copyright sul celebre 'Lanciatore di fiori' apparso su un muro di Gerusalemme nel 2005. L'artista ha sc… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: #Banksy perde il copyright sul celebre 'Lanciatore di fiori' apparso su un muro di Gerusalemme nel 2005. L'artista ha sc… - peeyonkou : #banksy In pratica se produci/inventi qualcosa ma non vuoi svenderla commercializzandola come fosse un paio di snea… -