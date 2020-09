Ballando con le stelle 2020 prima puntata, la classifica e i vincitori. Conticini-Kinnunen e Isoardi-Todaro in testa, nessun eliminato (Di domenica 20 settembre 2020) Ballando con le stelle 2020 prima puntata, la classifica Paolo Conticini e Veera Kinnunen ed Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono i primi classificati della prima puntata di Ballando con le stelle 2020. Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann erano al primo posto in classifica con 64 punti, prima della somma delle votazioni. L’hashtag ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 20 settembre 2020)con le, laPaoloe Veeraed Elisae Raimondosono i primiti delladicon le. Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann erano al primo posto incon 64 punti,della somma delle votazioni. L’hashtag ...

ZZiliani : È il miglior allenatore del mondo (come da sondaggio Sky Sport ormai consegnato ai posteri), e anche Guardiola e Kl… - Ballando_Rai : #TullioSolenghi e @mariaermachkova hanno rotto il ghiaccio con un ruggente charleston d'altri tempi ?… - CorSport : #Allegri stasera in pista a 'Ballando con le stelle' - RebeccaChiadini : RT @milly_carlucci: Grazie di cuore a tutti voi, per averci seguito ed aver commentato con noi la prima puntata sui social! Ci vediamo saba… - zazoomblog : Ballando con le Stelle: domanda su Diletta Leotta la reazione di Toretto - #Ballando #Stelle: #domanda #Diletta… -