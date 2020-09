Antonio Catalani | Ballando 19 settembre 2020 video e gallery

(Di sabato 19 settembre 2020) La prima puntata dicon le Stelledi stasera, 19, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dall’artista e sportivo, conosciuto come Holaf, e dalla ballerina Tove Villfor, new entry del programma. La coppia ha ballato una coreografia di Moderno sulle note di Guerriero di Marco Mengoni.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. La giuria ha dato una bocciatura su tutti i fronti alla coppia: belli separatamente, brutti insieme e per nulla ...

Il giovane Antonio Maria Catalani è uno dei protagonisti scelti da Milly Carlucci per l’ultima edizione di Ballando con le Stelle che andrà in onda su Rai 1 a partire da oggi sabato 19 settembre: mode ...Samuel Peron è intervenuto in collegamento nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle 2020. Il ballerino non è potuto tornare in sala prove perché in attesa del risultato del tampone. Per ...Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle c’è anche il modello e pittore Antonio Maria Catalani. Abbinato alla maestra Tove Villfor, il giovane è conosciuto principalmente con lo pseudonimo di Holaf ...