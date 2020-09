Allenatori di calcio | i più sexy della serie A

Leggi su vanityfair

(Di sabato 19 settembre 2020) Assolutamente non su tutte fa presa il fascino del calciatore tatuato e (spesso) dai capelli ingellati, che risponde al cliché di essere fidanzato con una super modella e con, magari, più automobili di una concessionaria di lusso. Ben altri sono i testosteronici in campo che fanno salire la temperatura e attivare la fantasia alle più sopraffine tra noi. Parliamo di coloro che hanno per le mani le redini delle squadre, i commissari tecnici che dirigono da bordo campo i ragazzi in calzoncini, gli allenatori aka uomini di potere, spesso anche eleganti, passionali, strapagati e sensuali. Sono loro, insomma, che spesso forniscono un valido motivo per assistere in prima fila a ognuno dei 90 minuti della partita di calcio, anche a chi tra noi di pallone ne sa quanto di particelle elettrolitiche.