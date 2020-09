TikTok e Wechat fuori dagli Stati Uniti: sono vietate dal 20 settembre (Di venerdì 18 settembre 2020) Le transazioni su Wechat e TikTok saranno vietate negli Stati Uniti dal 20 settembre. Lo rende noto con un comunicato ufficiale il Dipartimento del Commercio. Si rende esecutivo gli ordini del presidente Donald Trump firmati il 6 agosto 2020. Il motivo di una scelta così radicale è per proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. “Il Partito Comunista Cinese – spiega Wilbur Ross – ha dimostrato i mezzi e le motivazioni per utilizzare queste app per minacciare la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia dei divieti annunciati di US Today. Combinando le diverse disposizioni, si impedisce a queste applicazione di danneggiare gli utenti degli Stati Uniti riducendo ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Le transazioni susarannoneglidal 20. Lo rende noto con un comunicato ufficiale il Dipartimento del Commercio. Si rende esecutivo gli ordini del presidente Donald Trump firmati il 6 agosto 2020. Il motivo di una scelta così radicale è per proteggere la sicurezza nazionale degli. “Il Partito Comunista Cinese – spiega Wilbur Ross – ha dimostrato i mezzi e le motivazioni per utilizzare queste app per minacciare la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia dei divieti annunciati di US Today. Combinando le diverse disposizioni, si impedisce a queste applicazione di danneggiare gli utenti degliriducendo ...

