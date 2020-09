Milly Carlucci a Blogo: "A Ballando con le stelle antigiuria introdotta non per battibeccare con i giurati". E su Tu sì que vales (VIDEO) (Di venerdì 18 settembre 2020) "sì, è vero, la genesi di questa edizione di Ballando con le stelle è stata la più difficile di tutta la mia carriera; una cosa veramente indescrivibile. Mantenere alto l'umore, non farsi devastare dallo stress e dormire la notte, con tutto quello che ci è capitato, non è stato facile. Abbiamo una serie di regole che rendono davvero complicato lavorare, compreso il distanziamento in teatro; è tutto un problema. Un programma di prima serata, come Ballando, è un esempio per la gente, quindi dobbiamo essere rigorosi". Così Milly Carlucci racconta a Blogo le problematiche, le tensioni e le problematiche vissute da marzo scorso, da quando cioè la quindicesima edizione di ... Leggi su blogo (Di venerdì 18 settembre 2020) ";, è vero, la genesi di questa edizione dicon leè stata la più difficile di tutta la mia carriera; una cosa veramente indescrivibile. Mantenere alto l'umore, non farsi devastare dallo stress e dormire la notte, con tutto quello che ci è capitato, non è stato facile. Abbiamo una serie di regole che rendono davvero complicato lavorare, compreso il distanziamento in teatro; è tutto un problema. Un programma di prima serata, come, è un esempio per la gente, quindi dobbiamo essere rigorosi". Coracconta ale problematiche, le tensioni e le problematiche vissute da marzo scorso, da quando cioè la quindicesima edizione di ...

