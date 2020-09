Milano, Corte di Appello riduce pena a stupratore: vittima “troppo disinvolta” (Di venerdì 18 settembre 2020) La Corte di Appello di Milano, con una sentenza che farà discutere, ha ridotto la condanna a un uomo che aveva sequestrato, picchiato e violentato la sua ex convivente. Milano – I giudici della Corte di Appello hanno deciso di ridurre la pena di condanna nei confronti di un 63enne romeno, il quale in primo grado era stato condannato a 5 anni di reclusione per aver sequestrato, picchiato e violentato la sua ex convivente. pena ridotta dalla Corte di Appello I giudici hanno limato la condanna – irrorata in primo grado dal Tribunale di Monza – che scende a 4 anni e 4 mesi. Per quanto esigua, la riduzione della pena farà discutere per le motivazioni. Giudici di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020) Ladidi, con una sentenza che farà discutere, ha ridotto la condanna a un uomo che aveva sequestrato, picchiato e violentato la sua ex convivente.– I giudici delladihanno deciso di ridurre ladi condanna nei confronti di un 63enne romeno, il quale in primo grado era stato condannato a 5 anni di reclusione per aver sequestrato, picchiato e violentato la sua ex convivente.ridotta dalladiI giudici hanno limato la condanna – irrorata in primo grado dal Tribunale di Monza – che scende a 4 anni e 4 mesi. Per quanto esigua, la riduzione dellafarà discutere per le motivazioni. Giudici di ...

Fa discutere la riduzione di pena, per quanto esigua, decisa dalla Corte di Appello di Milano per un 63enne condannato per aver sequestrato, picchiato e violentato la sua ex convivente. Per i giudici, ...

L’aveva sequestrata per una notte nella loro roulotte, picchiata e violentata fin quando alle 7 del mattino erano arrivati i carabinieri allertati dalla figlia, e per questi reati era stato condannato ...

