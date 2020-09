Kulusevski Juventus | la conferenza | “Qui per diventare più forte Pirlo…”

(Di venerdì 18 settembre 2020)– Dejan, miglior giovane della passata stagione, arriva a Torino con un bagaglio importante. Prima stagione in Serie A con 10 gol e 10 assist. Giocate da fuoriclasse che mettono il giovane classe 2000 tra i migliori prospetti del calcio mondiale. Acquistato a gennaio dalla, ma arrivato solo in estate, sta già impressionando tutti. Anche CR7 lo considera un futuro fenomeno. Ed oggi, alle 14.00 ha parlato instampa da nuovo acquisto della Juve., le parole del giovane svedese JUVE-SAMPDORIA – “Domenica è una partita molto importante. Sono pronto a giocare se il mister lo vorrà, non vedo l’ora”. AMBIZIONE – “Sono venuto qua per ...

juventusfc : ?? Domani appuntamento con la presentazione di Dejan Kulusevski! ?? ???? Alle 14:00 LIVE su - juventusfc : ??? Bianconeri, oggi pomeriggio appuntamento con la presentazione di Dejan Kulusevski! ???? Alle 14:00 LIVE su… - juventusfc : Tattica al #TrainingCenter, a 2 giorni dal campionato! ?? - Nathan_Gr_ : RT @GiovaAlbanese: Dejan #Kulusevski, maglia numero 44 della #Juventus ?? - Nathan_Gr_ : RT @GiovaAlbanese: #Kulusevski ?? 'I consigli di #Pirlo possono mettermi nelle condizioni di fare la differenza, farò di tutto per lui' #Juv… -

Ultime Notizie dalla rete : Kulusevski Juventus

Dejan Kulusevski ha scelto la maglia numero 44 ... Sono fortunato a essere alla Juventus e voglio vincere il campionato, voglio vincere ogni partitella in allenamento e ogni partita". Nella conferenza ...18.09 14:46 - L'INIZIATIVA - La Serie A scende in campo contro il razzismo e contro ogni forma di discriminazione, "keep racism out": una fascia speciale per i capitani, ecco i dettagli 18.09 14:44 - ...Dejan Kulusevski (qui la scheda tecnica) si è presentato ai nuovi tifosi della Juventus durante una breve conferenza stampa tenutasi all’Allianz Stadium questo pomeriggio. Lo svedese, confermando di a ...