Il Vaticano contro le mafie | insediata la Commissione

(Di venerdì 18 settembre 2020) La mafia non è un problema da sottovalutare, una questione da ignorare, uno scomodo argomento da evitare. In Italia come nel resto del mondo le organizzazioni criminali incombono sui governi e le economie...

CITTÀ DEL VATICANO. Da oggi non dovranno più sfuggire al controllo pubblico ed ecclesiastico casi «scandalosi» come la processione con «inchino» a Oppido Mamertina, in Calabria, avvenuto pochi giorni ...La mafia non è un problema da sottovalutare, una questione da ignorare, uno scomodo argomento da evitare. In Italia come nel resto del mondo le organizzazioni criminali incombono sui governi e le econ ...CITTÀ DEL VATICANO Nasce in Vaticano un «Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi» promosso dalla Pontificia Accademia Mariana internazionale per «liberare la fi ...