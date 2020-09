FCA e PSA, soci riferimento concordano lock-up su azioni Faurecia (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot (Groupe PSA) hanno annunciato un accordo di lock-up fra gli azionisti di riferimento sulle azioni Faurecia che saranno distribuite post fusione. “Nel contesto della recentemente annunciata modifica del combination agreement – informa una nota – gli azionisti di riferimento EXOR , EFP/FFP, Bpifrance e DFG hanno convenuto di essere ciascuna soggetta a un lock-up delle proprie azioni in Faurecia fino al termine del periodo di 6 mesi dal completamento della distribuzione della partecipazione del 46% di Groupe PSA in Faurecia a tutti gli azionisti di Stellantis”. Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot (Groupe PSA) hanno annunciato un accordo di-up fra glisti disulleche saranno distribuite post fusione. “Nel contesto della recentemente annunciata modifica del combination agreement – informa una nota – glisti diEXOR , EFP/FFP, Bpifrance e DFG hanno convenuto di essere ciascuna soggetta a un-up delle proprieinfino al termine del periodo di 6 mesi dal completamento della distribuzione della partecipazione del 46% di Groupe PSA ina tutti glisti di Stellantis”.

