Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio lancia la pubblicità: «Non cambiate canale. Che ca**o di trasmissione andate a guardare?» (Di venerdì 18 settembre 2020) Paolo Del Debbio Paolo Del Debbio è ‘geloso’ del suo pubblico. Nella puntata di ieri di Dritto e Rovescio, in particolare durante il lancio di una pubblicità, il conduttore ha ironicamente (ma non troppo!) ‘ammonito’ i telespettatori con un discorsetto, invitandoli a non approfittare della breve pausa per cambiare canale. “A Mediaset, come tante società, dobbiamo fare fatturato, ed è importante farlo. Quindi non cambiate canale, non andate a vedere programmi... Qui guarda che parterre che ho. Ricci, Cusani, Belpietro, il mio amico Cruciani, la creme de la creme. Che ca**o di trasmissione andate a ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 settembre 2020)DelDelè ‘geloso’ del suo pubblico. Nella puntata di ieri di, in particolare durante il lancio di una pubblicità, il conduttore ha ironicamente (ma non troppo!) ‘ammonito’ i telespettatori con un discorsetto, invitandoli a non approfittare della breve pausa per cambiare. “A Mediaset, come tante società, dobbiamo fare fatturato, ed è importante farlo. Quindi non, nona vedere programmi... Qui guarda che parterre che ho. Ricci, Cusani, Belpietro, il mio amico Cruciani, la creme de la creme. Chedia ...

matteosalvinimi : Ma come si fa spintonare e far cadere dalle scale una persona? Grillo vergognoso, tutta la mia solidarietà al giorn… - LegaSalvini : TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE | ore 21:20 | 'Dritto e Rovescio'… - LegaSalvini : AGGRESSIONE INVIATO DI #DRITTOEROVESCIO, COSÌ PAOLO DEL DEBBIO MASSACRA BEPPE GRILLO - LucLx2 : RT @gayit: Dritto e Rovescio, parole choc da Caivano: 'un gay è una sfortuna dentro casa, ma non lo puoi buttare' - video - TortoricAurelio : RT @Arianna5422: Questa è Karima Moual, spesso ospite di Paolo Del Debbio a Dritto & Rovescio. Presuntuosa, arrogante, cafona, maleducata,… -