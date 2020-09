Chiambretti: «Mi auguro che Pirlo non fallisca come è stato per il Maradona allenatore» (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Corriere dello Sport intervista Piero Chiambretti, che subentrerà a Pier Luigi Pardo nella conduzione del programma televisivo “Tiki Taka”. Racconta che cosa ha in mente, annuncia un’ampia rotazione di ospiti ma anche la conferma di Mughini nel parterre e dà un’anticipazione per Parma-Napoli. «Per il debutto del Napoli penso a una finestra con il sindaco De Magistris che parli di calcio ma anche di referendum. Il balun resterà il protagonista assoluto. Per una volta anche io farò un passo indietro». Chiambretti, di fede granata, si lancia anche in alcuni commenti calcistici, in primo luogo su che tipo di campionato sarà quello che sta per iniziare. «Del tampone più che del pallone. I tamponi potrebbero dettare le formazioni, per questo sono decisive le panchine ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Corriere dello Sport intervista Piero, che subentrerà a Pier Luigi Pardo nella conduzione del programma televisivo “Tiki Taka”. Racconta che cosa ha in mente, annuncia un’ampia rotazione di ospiti ma anche la conferma di Mughini nel parterre e dà un’anticipazione per Parma-Napoli. «Per il debutto del Napoli penso a una finestra con il sindaco De Magistris che parli di calcio ma anche di referendum. Il balun resterà il protagonista assoluto. Per una volta anche io farò un passo indietro»., di fede granata, si lancia anche in alcuni commenti calcistici, in primo luogo su che tipo di campionato sarà quello che sta per iniziare. «Del tampone più che del pallone. I tamponi potrebbero dettare le formazioni, per questo sono decisive le panchine ...

