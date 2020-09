Brad Pitt e Jennifer Aniston: siparietto hot in diretta web (Di venerdì 18 settembre 2020) Brad Pitt e Jennifer Aniston protagonisti di un simpatico siparietto hot. Il tutto in una diretta web organizzata per scopi benefici Jennifer Aniston e Brad Pitt sono stati i protagonisti di un table read virtuale in onda su Facebook Live e TikTok per sostenere l’associazione “Core” nella lotta al Coronavirus. Le star di Hollywood hanno reinterpretato delle scene di “Fuori di testa“, celebre commedia del 1982. In particolare Brad Pitt e Jannifer Aniston hanno reinterpretato una scena hot, mandando in estasi i fan della coppia. La loro storia Brad Pitt e Jennifer ... Leggi su zon (Di venerdì 18 settembre 2020)protagonisti di un simpaticohot. Il tutto in unaweb organizzata per scopi beneficisono stati i protagonisti di un table read virtuale in onda su Facebook Live e TikTok per sostenere l’associazione “Core” nella lotta al Coronavirus. Le star di Hollywood hanno reinterpretato delle scene di “Fuori di testa“, celebre commedia del 1982. In particolaree Janniferhanno reinterpretato una scena hot, mandando in estasi i fan della coppia. La loro storia...

repubblica : Jennifer Aniston e Brad Pitt, la reunion a 15 anni dal divorzio: 'Ciao, tesoro' - talismanogiada : RT @250500_: Brad Pitt quel bg - _spooky_moon_ : @xdiordepp Cioè a me personalmente non fa neanche impazzire ma da qui a dire che se ti piace Brad Pitt hai degli st… - afunnyclownn : RT @GretaSmara: Jennifer Aniston e Brad Pitt sono quello di cui abbiamo bisogno in questo 2020 - In_TheLaLaLand : RT @ElenaMarchi93: Julia Roberts che guarda Jennifer Aniston e Brad Pitt salvare definitivamente questo 2020. I feel you sis ???? https://t.c… -